S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Norfolk Southern-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 87.61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.141 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Norfolk Southern-Anteile wären am 03.08.2026 384.26 USD wert, da der Schlussstand 336.65 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 284.26 Prozent.

Norfolk Southern wurde am Markt mit 75.45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch