S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor 10 Jahren verdient

Am 11.11.2016 wurde die Nisource-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Nisource-Papier bei 21.41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.671 Nisource-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nisource-Aktien wären am 10.11.2026 211.54 USD wert, da der Schlussstand 45.29 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 111.54 Prozent zugenommen.

Nisource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch