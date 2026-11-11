|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nisource-Aktien gewesen.
Am 11.11.2016 wurde die Nisource-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Nisource-Papier bei 21.41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.671 Nisource-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nisource-Aktien wären am 10.11.2026 211.54 USD wert, da der Schlussstand 45.29 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 111.54 Prozent zugenommen.
Nisource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nisource Inc.
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nisource-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.26
|S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.10.26
|S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nisource von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Nisource Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.