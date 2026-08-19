Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nisource-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Nisource-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Nisource-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nisource-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.062 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 171.08 USD, da sich der Wert eines Nisource-Anteils am 18.08.2026 auf 42.12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.08 Prozent vermehrt.
Nisource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20.43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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