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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nisource-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Nisource-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Nisource-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25.07 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nisource-Aktie investiert, befänden sich nun 398.883 Nisource-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 17’798.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44.62 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77.98 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Nisource eine Börsenbewertung in Höhe von 21.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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