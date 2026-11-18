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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nisource gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Nisource-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nisource-Papier bei 43.06 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Nisource-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.223 Nisource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nisource-Papiers auf 44.37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’030.42 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 3.04 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Nisource bezifferte sich zuletzt auf 21.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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