S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NextEra Energy von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden NextEra Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 85.05 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NextEra Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 117.578 NextEra Energy-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 9’283.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78.96 USD belief. Das entspricht einem Minus von 7.16 Prozent.

Der Börsenwert von NextEra Energy belief sich zuletzt auf 163.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch