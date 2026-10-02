S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden NextEra Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NextEra Energy-Aktie 79.21 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.262 Anteilen. Die gehaltenen NextEra Energy-Aktien wären am 01.10.2026 96.39 USD wert, da der Schlussstand 76.35 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 3.61 Prozent.

Zuletzt verbuchte NextEra Energy einen Börsenwert von 158.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch