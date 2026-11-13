S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NextEra Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der NextEra Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 83.99 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.191 NextEra Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 85.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.55 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1.55 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für NextEra Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 180.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch