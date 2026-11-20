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|Rentabler NextEra Energy-Einstieg?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in NextEra Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NextEra Energy-Aktien verdienen können.
Am 20.11.2023 wurde die NextEra Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen NextEra Energy-Anteile an diesem Tag bei 57.34 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hat, hat nun 17.440 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie auf 83.79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’461.28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.13 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von NextEra Energy belief sich zuletzt auf 177.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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