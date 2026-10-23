S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das NextEra Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51.52 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die NextEra Energy-Aktie investierten, hätten nun 1.941 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des NextEra Energy-Papiers auf 81.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58.97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy belief sich zuletzt auf 163.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch