S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NextEra Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die NextEra Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 68.02 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die NextEra Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.702 NextEra Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie auf 83.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’227.14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.71 Prozent vermehrt.

NextEra Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 175.65 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch