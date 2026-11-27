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|NextEra Energy-Investition
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: Hätte sich eine Anlage in NextEra Energy von vor 5 Jahren gelohnt?
Bei einem frühen NextEra Energy-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades NextEra Energy-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 86.09 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hat, hat nun 116.158 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 85.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’921.01 USD wert. Mit einer Performance von -0.79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
NextEra Energy wurde am Markt mit 178.64 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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