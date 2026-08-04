S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Verlust hätte ein News B-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden News B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33.60 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das News B-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 297.619 News B-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’461.31 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 03.08.2026 auf 31.79 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5.39 Prozent verkleinert.

News B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch