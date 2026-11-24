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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel hätte eine Investition in News B von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in News B eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem News B-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das News B-Papier bei 28.86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die News B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.465 News B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 98.02 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 23.11.2026 auf 28.29 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.98 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von News B bezifferte sich zuletzt auf 15.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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