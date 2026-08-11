News b Aktie 21211854 / US65249B2088
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in News B-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden News B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der News B-Anteile betrug an diesem Tag 21.69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die News B-Aktie investiert, befänden sich nun 4.610 News B-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 32.50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.84 USD wert. Mit einer Performance von +49.84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
News B war somit zuletzt am Markt 17.77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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