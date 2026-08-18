News b Aktie 21211854 / US65249B2088
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in News B von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen News B-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der News B-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die News B-Anteile bei 21.58 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die News B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46.339 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 1’514.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.68 USD belief. Damit wäre die Investition 51.44 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für News B eine Börsenbewertung in Höhe von 17.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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