S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden News B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die News B-Aktie an diesem Tag 14.53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das News B-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.882 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 32.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 226.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126.15 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von News B belief sich zuletzt auf 17.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch