News b Aktie 21211854 / US65249B2088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables News B-Investment?
|
22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen News B-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden News B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die News B-Aktie an diesem Tag 14.53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das News B-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.882 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 32.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 226.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126.15 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von News B belief sich zuletzt auf 17.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp (B)
Analysen zu News Corp (B)
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.