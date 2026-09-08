News b Aktie 21211854 / US65249B2088
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Investoren gebracht.
Das News B-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die News B-Anteile bei 21.66 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46.168 News B-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 33.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’565.10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56.51 Prozent.
News B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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