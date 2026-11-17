Die News B-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.35 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die News B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 809.717 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 29.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’943.32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +139.43 Prozent.

News B war somit zuletzt am Markt 16.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch