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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel News-Aktie: So viel hätte ein News-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einer vor Jahren getätigten Investition in News-Aktien, hätte ein Investor nun so viel Geld.
Die News-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen News-Anteile an diesem Tag bei 26.27 USD. Bei einem News-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 380.662 News-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’000.00 USD, da sich der Wert eines News-Anteils am 12.11.2026 auf 26.27 USD belief. Mit einer Performance von - Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
News erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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