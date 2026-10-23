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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in News von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen News-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
News-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 473.934 News-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’729.86 USD, da sich der Wert einer News-Aktie am 22.10.2026 auf 31.08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.30 Prozent gesteigert.
Der News-Wert an der Börse wurde auf 16.43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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