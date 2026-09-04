News Aktie 21211852 / US65249B1098
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in News-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die News-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die News-Anteile bei 22.56 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das News-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44.326 News-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 1’371.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.17 Prozent zugenommen.
News markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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