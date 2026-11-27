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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit News-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21.45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.620 News-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’215.85 USD, da sich der Wert einer News-Aktie am 25.11.2026 auf 26.08 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21.59 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete News eine Marktkapitalisierung von 13.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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