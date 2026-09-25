News Aktie 21211852 / US65249B1098
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in News-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden News-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19.79 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die News-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50.531 News-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’437.09 USD, da sich der Wert eines News-Papiers am 24.09.2026 auf 28.44 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.71 Prozent zugenommen.
News wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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