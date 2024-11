S&P 500-Titel News-Aktie: Das ist die Dividendenzahlung von News

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel News am 20.11.2024 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.20 USD vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Die Gesamtausschüttung von News beläuft sich auf 172.00 Mio. USD. Damit wurde die News-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1.15 Prozent verringert.

News-Auszahlungsrendite

Der News-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 29.15 USD in den Feierabend. Das News-Papier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 0.73 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 1.03 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von News via NASDAQ 35.90 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 39.30 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

News- Dividendenprognose

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0.20 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0.70 Prozent reduzieren.

Basisdaten der News-Aktie

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens News beläuft sich aktuell auf 16.372 Mrd. USD. News verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59.44. 2024 setzte News 10.085 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0.47 USD.

Redaktion finanzen.ch