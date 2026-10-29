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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newmont von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Newmont-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Newmont-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54.00 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Newmont-Aktie investierten, hätten nun 185.185 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 113.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’096.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 110.96 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Newmont eine Börsenbewertung in Höhe von 118.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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