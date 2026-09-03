S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newmont von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Newmont-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Newmont-Aktie bei 59.67 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Newmont-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.676 Anteilen. Die gehaltenen Newmont-Papiere wären am 02.09.2026 209.75 USD wert, da der Schlussstand 125.16 USD betrug. Mit einer Performance von +109.75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Newmont eine Marktkapitalisierung von 129.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch