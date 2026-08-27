S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newmont von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Newmont-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 38.31 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Newmont-Aktie investiert, befänden sich nun 261.028 Newmont-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34’351.34 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 26.08.2026 auf 131.60 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 243.51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Newmont eine Börsenbewertung in Höhe von 142.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch