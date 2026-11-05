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|Rentables Newmont-Investment?
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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newmont-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Newmont-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Newmont-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 37.80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.646 Newmont-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Newmont-Aktie auf 118.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 312.46 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 212.46 Prozent zugenommen.
Newmont markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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