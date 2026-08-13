Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newmont-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Newmont-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Newmont-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45.17 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Newmont-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.214 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 117.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 260.88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 160.88 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Newmont belief sich zuletzt auf 123.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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