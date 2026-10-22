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|Lukrative Newmont-Investition?
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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Newmont gewesen.
Das Newmont-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Newmont-Papier 38.80 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Newmont-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.773 Newmont-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’020.10 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 21.10.2026 auf 117.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 202.01 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Newmont betrug jüngst 122.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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