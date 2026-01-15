S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 15.01.2023 wurde die Newmont-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Newmont-Papier bei 54.35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.840 Newmont-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (114.15 USD), wäre das Investment nun 210.03 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 210.03 USD, was einer positiven Performance von 110.03 Prozent entspricht.

Insgesamt war Newmont zuletzt 124.81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch