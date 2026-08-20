S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Newmont-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Newmont-Aktie betrug an diesem Tag 69.00 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14.493 Newmont-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Newmont-Papiers auf 125.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’812.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81.28 Prozent gesteigert.

Newmont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch