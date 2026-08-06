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Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066

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Rentabler Newmont-Einstieg? 06.08.2026 16:02:29

S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newmont-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Newmont eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Newmont Corporation
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Newmont-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Newmont-Anteile bei 59.82 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Newmont-Aktie investiert hat, hat nun 167.168 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 104.29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17’433.97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74.34 Prozent angewachsen.

Alle Newmont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 102.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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