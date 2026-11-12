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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Newmont eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Newmont-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 93.07 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.745 Newmont-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’272.91 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 11.11.2026 auf 118.47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27.29 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Newmont belief sich jüngst auf 124.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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