S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 24.09.2023 wurde das Newmont-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Newmont-Anteile 40.74 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.455 Newmont-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 303.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 203.26 Prozent erhöht.

Newmont wurde am Markt mit 133.97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch