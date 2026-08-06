Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
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|Profitables Nasdaq-Investment?
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Nasdaq eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 06.08.2016 wurde die Nasdaq-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nasdaq-Anteile bei 23.73 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hat, hat nun 42.147 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’985.39 USD, da sich der Wert einer Nasdaq-Aktie am 05.08.2026 auf 94.56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +298.54 Prozent.
Der Marktwert von Nasdaq betrug jüngst 52.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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