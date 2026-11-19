Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nasdaq-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Nasdaq-Papier an diesem Tag bei 69.26 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14.439 Nasdaq-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 105.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’526.50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52.65 Prozent angewachsen.

Nasdaq markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch