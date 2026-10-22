S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 22.10.2021 wurde die Nasdaq-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67.24 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, befänden sich nun 1.487 Nasdaq-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142.95 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Papiers am 21.10.2026 auf 96.12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42.95 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Nasdaq belief sich zuletzt auf 52.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch