Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Nasdaq-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Nasdaq-Anteile an diesem Tag bei 89.87 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11.127 Nasdaq-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 91.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’022.92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.29 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Nasdaq bezifferte sich zuletzt auf 51.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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