Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nasdaq-Investition im Blick
|
20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Nasdaq-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nasdaq-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Nasdaq-Anteile letztlich bei 51.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.931 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 96.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 186.00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 86.00 Prozent vermehrt.
Am Markt war Nasdaq jüngst 54.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
16:02
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: Wäre ein Investment in Nasdaq vor einem Jahr inzwischen lukrativ? (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Nasdaq Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.