S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nasdaq-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Nasdaq-Anteile letztlich bei 51.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.931 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 96.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 186.00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 86.00 Prozent vermehrt.

Am Markt war Nasdaq jüngst 54.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch