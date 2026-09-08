S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden MSCI-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MSCI-Papier bei 659.18 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die MSCI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.517 MSCI-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 573.01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 869.28 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 13.07 Prozent.

Der Börsenwert von MSCI belief sich zuletzt auf 41.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch