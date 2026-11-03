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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MSCI von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in MSCI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MSCI-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 645.66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MSCI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.155 MSCI-Anteilen. Die gehaltenen MSCI-Papiere wären am 02.11.2026 98.69 USD wert, da der Schlussstand 637.21 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1.31 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von MSCI betrug jüngst 44.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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