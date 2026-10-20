MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MSCI-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen MSCI-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der MSCI-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die MSCI-Aktie bei 536.70 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die MSCI-Aktie investiert hat, hat nun 1.863 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 563.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’049.92 USD wert. Damit wäre die Investition um 4.99 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von MSCI belief sich jüngst auf 41.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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