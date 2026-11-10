S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MSCI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem MSCI-Papier statt. Diesen Tag beendeten die MSCI-Anteile bei 81.17 USD. Bei einem MSCI-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.320 MSCI-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’964.15 USD, da sich der Wert einer MSCI-Aktie am 09.11.2026 auf 646.45 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 7’964.15 USD, was einer positiven Performance von 696.41 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für MSCI eine Börsenbewertung in Höhe von 45.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch