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MSCI-Investition im Blick 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MSCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in MSCI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

MSCI
449.33 CHF 0.01%
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Heute vor 3 Jahren wurde das MSCI-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 513.08 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MSCI-Aktie investiert, befänden sich nun 1.949 MSCI-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 1’057.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 542.72 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5.78 Prozent.

MSCI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40.01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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