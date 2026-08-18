S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden MSCI-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des MSCI-Papiers betrug an diesem Tag 87.17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.472 MSCI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 550.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’317.31 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 531.73 Prozent.

Insgesamt war MSCI zuletzt 41.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch