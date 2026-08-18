MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen MSCI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden MSCI-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des MSCI-Papiers betrug an diesem Tag 87.17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.472 MSCI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 550.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’317.31 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 531.73 Prozent.
Insgesamt war MSCI zuletzt 41.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu MSCI
|
16:02
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MSCI von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MSCI-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.07.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MSCI-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu MSCI
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.