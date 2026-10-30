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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Motorola Solutions von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Motorola Solutions-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 276.22 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.620 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 1’781.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 492.08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.15 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Motorola Solutions zuletzt 81.23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Motorola Solutions Inc.
Analysen zu Motorola Solutions Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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