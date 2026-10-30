S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Motorola Solutions von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 276.22 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.620 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 1’781.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 492.08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.15 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Motorola Solutions zuletzt 81.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch