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|Rentable Motorola Solutions-Investition?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Motorola Solutions-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Motorola Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Motorola Solutions-Papiers betrug an diesem Tag 444.83 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 0.225 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 477.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107.41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.41 Prozent.
Motorola Solutions war somit zuletzt am Markt 77.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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