Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Motorola Solutions-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 75.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Motorola Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.222 Motorola Solutions-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’078.01 USD, da sich der Wert eines Motorola Solutions-Anteils am 17.09.2026 auf 459.68 USD belief. Mit einer Performance von +507.80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Motorola Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76.06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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